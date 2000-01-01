Лугачёв Севастьян Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти22.11.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лугачёв Емельян
Мать ребёнка: Лугачёва ?
Рождение ребёнка
?.08.1891
Сын: Лугачёв Максим
Мать ребёнка: Лугачёва ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лугачёва ?
Смерть
22.11.1900