Лугачёв Севастьян Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугачёв Севастьян Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

22.11.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лугачёв Емельян

Мать ребёнка: Лугачёва ?

Рождение ребёнка
?.08.1891

Сын: Лугачёв Максим

Мать ребёнка: Лугачёва ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугачёва ?

Смерть
22.11.1900
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