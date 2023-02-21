Лугачёва ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лугачёв Емельян
Отец ребёнка: Лугачёв Севастьян Евдокимович
Рождение ребёнка
?.08.1891
Сын: Лугачёв Максим
Отец ребёнка: Лугачёв Севастьян Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно