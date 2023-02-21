Лугачёва ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугачёва ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лугачёв Емельян

Отец ребёнка: Лугачёв Севастьян Евдокимович

Рождение ребёнка
?.08.1891

Сын: Лугачёв Максим

Отец ребёнка: Лугачёв Севастьян Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугачёв Севастьян Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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