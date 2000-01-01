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Лугачёв Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лугачёв Севастьян Евдокимович

Мать: Лугачёва ?

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Лугачёв Иван

Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лугачёв Григорий

Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лугачёв ?

Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна

Рождение ребёнка
30.05.1911

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугачёва Харитинья Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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