Лугачёв Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Лугачёв Севастьян Евдокимович
Мать: Лугачёва ?
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Лугачёв Иван
Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лугачёв Григорий
Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лугачёв ?
Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна
Рождение ребёнка
30.05.1911
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Лугачёва Харитинья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно