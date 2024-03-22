Богомолова (Дубравина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Дубравина) Елена Алексеевна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дубравин Алексей Ильич

Мать: Дубравина Анастасия Александровна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Богомолова Каллисфения Степановна

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1902 ст.

Дочь: Богомолова Анна Степановна

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.

Сын: Богомолов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.

Дочь: Богомолова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1908 ст.

Сын: Богомолов Василий Степанович

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.

Дочь: Богомолова Таисия Степановна

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.

Сын: Богомолов Николай Степанович

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Богомолова Анна Степановна

Отец ребёнка: Богомолов Степан Александрович

Обухово, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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