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Богомолов Степан Александрович

Место рождения

Обухово, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Обухово, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Богомолова Каллисфения Степановна

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1902 ст.

Дочь: Богомолова Анна Степановна

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.

Сын: Богомолов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.

Дочь: Богомолова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1908 ст.

Сын: Богомолов Василий Степанович

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.

Дочь: Богомолова Таисия Степановна

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.

Сын: Богомолов Николай Степанович

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Богомолова Анна Степановна

Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна

Обухово, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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