Богомолов Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Богомолова Каллисфения Степановна
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
29.11.1902 ст.
Дочь: Богомолова Анна Степановна
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.
Сын: Богомолов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.
Дочь: Богомолова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.1908 ст.
Сын: Богомолов Василий Степанович
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.
Дочь: Богомолова Таисия Степановна
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.
Сын: Богомолов Николай Степанович
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Богомолова Анна Степановна
Мать ребёнка: Богомолова Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно