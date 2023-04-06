Дубравина Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти10.03.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дубравина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Дубравин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Беляева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Дубравин Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1903 ст.
От старости.