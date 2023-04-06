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Дубравина Анастасия Александровна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

10.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дубравина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Дубравин Алексей Ильич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Беляева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Дубравин Алексей Ильич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубравин Алексей Ильич

Смерть
10.03.1903 ст.
Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.
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