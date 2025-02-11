Кузнецов Семён Михайлов
мужской, родился До 1836, Кайсаровка
умер Неизвестно
ОтецКузнецов Михаил Васильев1798 г.р.
Супруги
Кузнецова Ксения ПавловаДо 1836 г.р.
Дети
Кузнецов Павел Семенович1854 г.р.
(Кузнецова) Матрёна Семёнова10.11.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: Кузнецов Михаил Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кузнецова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: (Кузнецова) Матрёна Семёнова
Мать ребёнка: Кузнецова Ксения Павлова
Смерть
Неизвестно