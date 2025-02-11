Кузнецов Семён Михайлов До 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Семён Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1836, Кайсаровка

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов Михаил Васильев1798 г.р.
Супруги
Кузнецова Ксения ПавловаДо 1836 г.р.
Дети
Кузнецов Павел Семенович1854 г.р.
(Кузнецова) Матрёна Семёнова10.11.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Кузнецов Михаил Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузнецов Павел Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
10.11.1868

Дочь: (Кузнецова) Матрёна Семёнова

Мать ребёнка: Кузнецова Ксения Павлова

Смерть
Неизвестно

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