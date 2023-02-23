Кузнецова Ксения Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ксения Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузнецов Павел Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Михайлов

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
10.11.1868

Дочь: Матрёна Семёнова

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Михайлов

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семён Михайлов

Смерть
Неизвестно
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