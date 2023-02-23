Кузнецова Ксения Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Михайлов
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: Матрёна Семёнова
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Михайлов
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно