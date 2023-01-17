Мартынов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Мартынов Илья Иванов
Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Мартынов Иван Иванов
Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно