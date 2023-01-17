Мартынов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Мартынов Евграф Иванов

Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Мартынов Илья Иванов

Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мартынов Николай Иванов

Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мартынов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Мартынов Иван Иванов

Мать ребёнка: Мартынова Елисавета Ефремова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Елисавета Ефремова

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