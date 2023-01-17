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Мартынов Иван Иванов

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Место рождения

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

10.05.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Мартынов Иван

Мать: Мартынова Елисавета Ефремова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1888

Дочь: Трунина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Ильина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Ильина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Смерть
10.05.1931
Ленинградская обл., дер. Антропшино
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище
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