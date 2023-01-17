Мартынов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смерти10.05.1931
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Отец: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
29.06.1888
Дочь: Трунина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Анна Ильина
Смерть
10.05.1931
Ленинградская обл., дер. Антропшино
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище