деревня Андропшина, деревня Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Андропшина

Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4028Андропшина (Большая), слоб. удел.при рч. Славянке и колодцах.1012173722814
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Повровская волость
602. Антропшина (Большая Графская, Царская Славянка), слобода бывшая удельная, при речке Славянке, дворов 223, жителей 1, 348, 11 лавок

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Покровская волость
Антропшино сл., жел.-дор. ст.104 стан4021 участок10город Павловск.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close