Андропшина
Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4028Андропшина (Большая), слоб. удел.при рч. Славянке и колодцах.1012173722814Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
602. Антропшина (Большая Графская, Царская Славянка), слобода бывшая удельная, при речке Славянке, дворов 223, жителей 1, 348, 11 лавок
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Антропшино сл., жел.-дор. ст.104 стан4021 участок10город Павловск.