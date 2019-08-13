Комогорцев Виктор Парфирович
Место рождения
Дата рождения29.07.1935
Дата смерти13.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1959
Дочь: Арбузова (Комогорцева) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна
Правые Кумаки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Комогорцева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна
Рождение ребёнка
04.11.1970
Дочь: Юдина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1973
Дочь: Корхова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна
Рождение ребёнка
01.02.1976
Сын: Комогорцев Павел Викторович
Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна
Смерть
13.08.2019