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Комогорцев Виктор Парфирович

Место рождения

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.07.1935

Дата смерти

13.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1935

Отец: Комогорцев Павел (Парфирий) Иванович

Мать: Комогорцева (Мальцева) Анастасия Николавена

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Рождение ребёнка
11.08.1959

Дочь: Арбузова (Комогорцева) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Правые Кумаки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Комогорцева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Рождение ребёнка
04.11.1970

Дочь: Юдина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1973

Дочь: Корхова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Рождение ребёнка
01.02.1976

Сын: Комогорцев Павел Викторович

Мать ребёнка: Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Смерть
13.08.2019
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

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