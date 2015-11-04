Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1934

Дата смерти

04.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1934

Отец: Беломестнов Степан Яковлевич

Мать: Беломестнова (Астраханцева) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комогорцев Виктор Парфирович

Рождение ребёнка
11.08.1959

Дочь: Арбузова (Комогорцева) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович

Правые Кумаки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Комогорцева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович

Рождение ребёнка
04.11.1970

Дочь: Юдина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович

Рождение ребёнка
22.06.1973

Дочь: Корхова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович

Рождение ребёнка
01.02.1976

Сын: Комогорцев Павел Викторович

Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович

Смерть
04.11.2015
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.