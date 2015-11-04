Комогорцева (Беломестнова) Дина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1934
Дата смерти04.11.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1959
Дочь: Арбузова (Комогорцева) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович
Правые Кумаки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Комогорцева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович
Рождение ребёнка
04.11.1970
Дочь: Юдина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович
Рождение ребёнка
22.06.1973
Дочь: Корхова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович
Рождение ребёнка
01.02.1976
Сын: Комогорцев Павел Викторович
Отец ребёнка: Комогорцев Виктор Парфирович
Смерть
04.11.2015
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край