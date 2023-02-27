Рогозин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Максим

Рогозин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Рогозин Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Марья

Место жительства
Неизвестно
Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рогозин Георгий

Мать ребёнка: (Рогозина) Марья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.