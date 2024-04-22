слобода Подгорное, слобода Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Подгорное

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества мельницы и маслобойного завода жителя слободы Подгорной Подгоренской волости Острогожского уезда Вавулина Степана Егоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Подгорной Подгоренской волости Острогожского уезда Урбанова Николая Александровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2277Подгорная, слоб. каз.при рч. Россоши.651867226312800Церковь православная. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Подгоренская волость
1043. Подгорное, слобода бывшая государственная, при речке Россоше, дворов 686, жителей 3944, волостное правление (уездный город в 65 верстах), 2 церкви православных, шко Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Подгоренская волость
Подгорная6496слободаПодгоренскаго8996188

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Подгоренская волость
слобода Подгорная
Воронежская губерния, Острогожский уезд
слобода Подгорная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8686Подгорноеслобода50°26'с.ш.39°38'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Подгоренское городское поселение
20641151106сл Подгорноеслобода
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