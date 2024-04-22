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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества мельницы и маслобойного завода жителя слободы Подгорной Подгоренской волости Острогожского уезда Вавулина Степана Егоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Подгорной Подгоренской волости Острогожского уезда Урбанова Николая Александровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2277Подгорная, слоб. каз.при рч. Россоши.651867226312800Церковь православная. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1043. Подгорное, слобода бывшая государственная, при речке Россоше, дворов 686, жителей 3944, волостное правление (уездный город в 65 верстах), 2 церкви православных, шко Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Подгорная6496слободаПодгоренскаго8996188
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Подгорная
слобода Подгорная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8686Подгорноеслобода50°26'с.ш.39°38'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641151106сл Подгорноеслобода