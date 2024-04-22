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Сонин Андрей Евдокимович

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.11.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1857 ст.

Отец: Сонин Евдоким Артемович

Мать: Сонина Фёкла Фёдоровна

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения указана по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где по РС № 9 (1850 г.) указана дата рождения и по РС 10 возраст 4 мес. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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