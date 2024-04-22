Сонин Андрей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения29.11.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1857 ст.
Отец: Сонин Евдоким Артемович
Мать: Сонина Фёкла Фёдоровна
Дата рождения указана по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где по РС № 9 (1850 г.) указана дата рождения и по РС 10 возраст 4 мес. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Се... Показать все
Смерть
Неизвестно