Сонин Евдоким Артемович
Место рождения
Дата рожденияС 1801 по 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1801 по 1804 ст.
Отец: Сонин Артём Ларионович (Иларионович)
Мать: не указана
1) Год рождения 1804 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 54. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л17. 2) Ис.Вед. от 1840г. _с. Павловское - возраст ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Фёкла Фёдоровна
Второй женой
Бракосочетание
04.02.1832 ст.
брак Евдоким Артёмович Сонин/ с. Волотово однодворца Агриппина Степановна поручители: Павел Петрович Ряховский, Григорий Фёдорович Сонин
Рождение ребёнка
15.02.1837 ст.
Дочь: (Сонина) Марина Евдокимовна
Мать ребёнка: Сонина Агриппина Степановна 1ая жена
Метрики
Рождение ребёнка
Около 04.12.1839 ст.
Дочь: (Сонина) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Сонина Агриппина Степановна 1ая жена
1) Метрики с. Павловское 1839г. родилась Анна родители: с. Павловского Евдоким Артёмович Сонин/ Агриппина Степановна восприемники: Аким Васильевич Сонин 2) Исповедные ведомости с. Павловское за 1840г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Сонина) Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Сонина Фёкла Фёдоровна
Год рождения 1841 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, указан возраст 17 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: (Сонина) Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Сонина Фёкла Фёдоровна
Год рождения 1844 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 14 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: не указана
Год рождения 1847 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 11 лет. От первой жены отца. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: (Сонина) Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Сонина Фёкла Фёдоровна
Год рождения 1811 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 9 лет. От ВТОРОЙ жены отца. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Мать ребёнка: не указана
Год рождения 1849 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 1 год по РС №9. От первой жены отца. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Место жительства
?.10.1850 ст.
ГАТО Ф-12 ОП.1 Д.1715 Ревизская сказка 1850г. октября 11 дня Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Павловского состоящих мужского и женского пола государственных крестьян
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: (Сонина) Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Год рождения 1852 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 6 лет. От первой жены отца. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Рождение ребёнка
29.11.1857 ст.
Мать ребёнка: Сонина Фёкла Фёдоровна
Дата рождения указана по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где по РС № 9 (1850 г.) указана дата рождения и по РС 10 возраст 4 мес. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Се... Показать все
Смерть
Неизвестно