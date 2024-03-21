Кобзова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзов Александр Егорович

Отец ребёнка: Кобзов Егор Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Кобзов Егор Игнатович

Рождение ребёнка
13.06.1953

Сын: Кобзов Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Кобзов Егор Игнатович

Смерть
Неизвестно

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