Кобзов Егор Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзов Егор Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзов Игнат Сергеевич

Мать: Кобзова Афелия (Хима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзов Александр Егорович

Мать ребёнка: Кобзова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Кобзова Мария

Рождение ребёнка
13.06.1953

Сын: Кобзов Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Кобзова Мария

Смерть
Неизвестно

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