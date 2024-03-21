Кобзов Егор Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзов Игнат Сергеевич
Мать: Кобзова Афелия (Хима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзов Александр Егорович
Мать ребёнка: Кобзова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Кобзова Мария
Рождение ребёнка
13.06.1953
Мать ребёнка: Кобзова Мария
Смерть
Неизвестно