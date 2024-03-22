Кобзов Анатолий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзов Анатолий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.197

Сын: Кобзов Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Кобзова (Ужинцева) Людмила Васильевна

Рождение
13.06.1953

Отец: Кобзов Егор Игнатович

Мать: Кобзова Мария

Рождение ребёнка
28.03.1977

Сын: Кобзов Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Кобзова (Ужинцева) Людмила Васильевна

Томск, город Томск, Томская область

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