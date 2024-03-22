Кобзов Анатолий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.197
Сын: Кобзов Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Кобзова (Ужинцева) Людмила Васильевна
Рождение
13.06.1953
Отец: Кобзов Егор Игнатович
Мать: Кобзова Мария
Рождение ребёнка
28.03.1977
Сын: Кобзов Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Кобзова (Ужинцева) Людмила Васильевна
Томск, город Томск, Томская область