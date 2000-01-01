Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ксения Артемьева
Ксения Артемьева
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Артём Яковлев
1797 г.р.
Мать
Афимья Михайлова
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец:
Артём Яковлев
Мать:
Афимья Михайлова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия