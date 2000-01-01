Артём Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Яков Стефанов
Мать: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Митрофан Артемьев
Мать ребёнка: Афимья Михайлова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ефрем Артемьев
Мать ребёнка: Афимья Михайлова
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Агрипина Артемьева
Мать ребёнка: Афимья Михайлова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Ксения Артемьева
Мать ребёнка: Афимья Михайлова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пётр Артемьев
Мать ребёнка: Афимья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Михайлова
Смерть
Неизвестно