Артём Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртём Яковлев

Артём Яковлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Яков Стефанов

Мать: Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Митрофан Артемьев

Мать ребёнка: Афимья Михайлова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ефрем Артемьев

Мать ребёнка: Афимья Михайлова

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Агрипина Артемьева

Мать ребёнка: Афимья Михайлова

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Ксения Артемьева

Мать ребёнка: Афимья Михайлова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пётр Артемьев

Мать ребёнка: Афимья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close