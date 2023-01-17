Жадовская (Трегубова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадовская (Трегубова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

07.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Трегубов Николай Яковлевич

Мать: Трегубова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Жадовский Николай Всеволодович

Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович

Рождение ребёнка
26.06.1836

Сын: Жадовский Валерий Всеволодович

Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович

Рождение ребёнка
30.08.1837

Дочь: Жадовская София Всеволодовна

Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1839

Дочь: Жадовская Вера Всеволодовна

Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жадовский Всеволод Никандрович

Смерть
07.04.1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место погребения: Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург.
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