Жадовская (Трегубова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти07.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1833
Сын: Жадовский Николай Всеволодович
Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович
Рождение ребёнка
26.06.1836
Сын: Жадовский Валерий Всеволодович
Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович
Рождение ребёнка
30.08.1837
Дочь: Жадовская София Всеволодовна
Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович
Рождение ребёнка
09.06.1839
Дочь: Жадовская Вера Всеволодовна
Отец ребёнка: Жадовский Всеволод Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1887
Место погребения: Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург.