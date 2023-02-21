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Жадовский Всеволод Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1793

Дата смерти

01.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Жадовский Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1836

Сын: Жадовский Валерий Всеволодович

Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.1837

Дочь: Жадовская София Всеволодовна

Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1839

Дочь: Жадовская Вера Всеволодовна

Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жадовская Екатерина Николаевна

Смерть
01.02.1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место погребения: Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург.
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