Жадовский Всеволод Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1793
Дата смерти01.02.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Жадовский Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1836
Сын: Жадовский Валерий Всеволодович
Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1837
Дочь: Жадовская София Всеволодовна
Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1839
Дочь: Жадовская Вера Всеволодовна
Мать ребёнка: Жадовская Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1864
Место погребения: Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург.