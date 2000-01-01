Трегубова (Радванская) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1759
Дата смерти16.09.1803
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1759
Отец: Радванский Алексей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Трегубов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Телесницкая Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Трегубов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Жадовская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1803