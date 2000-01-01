Трегубова (Радванская) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Радванская) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1759

Дата смерти

16.09.1803

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1759

Отец: Радванский Алексей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Трегубов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Телесницкая Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Трегубов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Жадовская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Трегубов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Николай Яковлевич

Смерть
16.09.1803
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