Степанова Акилинв Егорова
Место рождения
Дата рождения11.06.1877
Дата смерти21.01.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877
Бракосочетание
15.10.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1895
Дочь: Степанова Ефросиния Антонова
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Степанов Герасим Антониев
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
04.07.1897
Дочь: (Степанова) Марфа Антониева
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
06.11.1900
Дочь: (Степанова) Матрона Антониева
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
07.02.1903
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: (Степанова) Анна Антонова
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: (Степанова) Ульяния Антонова
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Степанова) Мария Антонова
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Рождение ребёнка
06.01.1912
Дочь: (Степанова) Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов
Смерть
21.01.1914
Причина смерти: от родов