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Степанова Акилинв Егорова

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.06.1877

Дата смерти

21.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877

Отец: Егор (Георгий) Ануфриев

Мать: Лукия (Гликерия) Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1893

Муж: Степанов Антоний Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1895

Дочь: Степанова Ефросиния Антонова

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Степанов Герасим Антониев

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
04.07.1897

Дочь: (Степанова) Марфа Антониева

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
06.11.1900

Дочь: (Степанова) Матрона Антониева

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Степанов Никифор Антонов

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: (Степанова) Анна Антонова

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: (Степанова) Ульяния Антонова

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Степанова) Мария Антонова

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Рождение ребёнка
06.01.1912

Дочь: (Степанова) Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Степанов Антоний Стефанов

Смерть
21.01.1914
Причина смерти: от родов

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