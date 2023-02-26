Лукия (Гликерия) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1875
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Ануфриев
Рождение ребёнка
11.06.1877
Дочь: Степанова Акилинв Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Ануфриев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ковалев Павел Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Ануфриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
1911
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище