Лукия (Гликерия) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукия (Гликерия) Михайлова

Лукия (Гликерия) Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Егор (Георгий) Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1875

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Ануфриев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: Степанова Акилинв Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Ануфриев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ковалев Павел Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Ануфриев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
1911
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close