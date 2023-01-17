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Котов Маркел Авивович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Котова Прасковья Маркеловна

Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Котов Григорий Маркелович

Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Котова Акилина Маркеловна

Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
1854

Сын: Котов Федор Маркелович

Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Котова Аграфена Маркеловна

Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Котов Тихон Маркелович

Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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