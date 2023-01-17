Котов Маркел Авивович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Котова Прасковья Маркеловна
Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Котов Григорий Маркелович
Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Котова Акилина Маркеловна
Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Котова Аграфена Маркеловна
Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Котова Авдотья Фоминична
Смерть
Неизвестно