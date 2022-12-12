Котова Авдотья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Котова Прасковья Маркеловна
Отец ребёнка: Котов Маркел Авивович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Котов Григорий Маркелович
Отец ребёнка: Котов Маркел Авивович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Котова Акилина Маркеловна
Отец ребёнка: Котов Маркел Авивович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Котов Маркел Авивович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Котова Аграфена Маркеловна
Отец ребёнка: Котов Маркел Авивович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Котов Маркел Авивович
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно