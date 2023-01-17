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Котов Тихон Маркелович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Котов Маркел Авивович

Мать: Котова Авдотья Фоминична

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Котов Илья Тихонович

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1902 ст.

Дочь: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Котов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Котов Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Сын: Котов Павел Тихонович

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Дария (Космина)

Смерть
Неизвестно
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