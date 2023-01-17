Котов Тихон Маркелович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Котов Маркел Авивович
Мать: Котова Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1895
Сын: Котов Илья Тихонович
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
25.02.1902 ст.
Дочь: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Сын: Котов Иван Тихонович
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Котова Дария (Космина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Дария (Космина)
Смерть
Неизвестно