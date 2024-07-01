Буцкий Семен Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буцкая Авдотья
Смерть
1761
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Мать ребёнка: Буцкая Авдотья
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Буцкая Авдотья