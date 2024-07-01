Буцкий Семен Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцкий Семен Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцкая Авдотья

Смерть
1761
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Буцкий Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Буцкая Авдотья

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Буцкий Никита Семенович

Мать ребёнка: Буцкая Авдотья

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