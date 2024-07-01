Буцкая Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцкая Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцкий Семен Федотович

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Буцкий Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Буцкий Семен Федотович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Буцкий Никита Семенович

Отец ребёнка: Буцкий Семен Федотович

Смерть
Неизвестно

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