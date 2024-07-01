Буцкая Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Отец ребёнка: Буцкий Семен Федотович
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Буцкий Семен Федотович
Смерть
Неизвестно