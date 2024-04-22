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Воронкова Антонина Фëдоровна

Место рождения

Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.06.1912

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1912

Отец: Воронков Фëдор Никитович

Мать: Воронкова Ольга Егоровна

Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Степанова Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович

Самовольное, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.07.1947

Сын: Воронков Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варчич Терентий Иванович

Смерть
1994
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
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