Воронкова Антонина Фëдоровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1912
Дата смерти1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1912
Отец: Воронков Фëдор Никитович
Мать: Воронкова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Степанова Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович
Самовольное, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.07.1947
Сын: Воронков Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994