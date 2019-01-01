село Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новоросляевка

Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1917Новоросляйка, д. каз.при рч. Алтате.12165115398383Православный молитвен. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Дергачевская волость
1065. Новоросляйка, село бывшее государственное, при речке Алтате, дворов 184, жителей 1170, церковь православная, ярмарка 20-го июля.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Дергачевская волость
С. Новоросляйка. Б. госуд. Рус. Прав.5051Р. Алтата2352221251837712791296

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Дергачевский район
44777Новоросляевкасело51°15'с.ш.49°01'в.д.M-39-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Дергачевский муниципальный район, Демьясское сельское поселение
63613425116с Новоросляевкасело

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