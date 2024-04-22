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Варчич Терентий Иванович

Место рождения

Шалаевка, Кашарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

22.09.1910

Дата смерти

13.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910

Отец: Варчич Иван Кириллович

Мать: Варчич Ирина Яковлевна

Шалаевка, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Степанова Валентина Терентьевна

Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна

Самовольное, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.09.1939

Дочь: Телегина Людмила Терентьевна

Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна

Самовольное, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1945

Сын: Воронков Виктор Терентьевич

Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.07.1947

Сын: Воронков Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Антонина Фëдоровна

Смерть
13.12.1980
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
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