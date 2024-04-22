Варчич Терентий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1910
Дата смерти13.12.1980
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910
Отец: Варчич Иван Кириллович
Мать: Варчич Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Степанова Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна
Рождение ребёнка
20.09.1939
Дочь: Телегина Людмила Терентьевна
Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна
Рождение ребёнка
13.09.1945
Сын: Воронков Виктор Терентьевич
Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна
Рождение ребёнка
26.07.1947
Сын: Воронков Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Воронкова Антонина Фëдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1980