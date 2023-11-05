Воронкова Антонина Фëдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1939
Дочь: Телегина Людмила Терентьевна
Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович
Самовольное, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1945
Сын: Воронков Виктор Терентьевич
Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно