Воронкова Антонина Фëдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова Антонина Фëдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1939

Дочь: Телегина Людмила Терентьевна

Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович

Самовольное, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1945

Сын: Воронков Виктор Терентьевич

Отец ребёнка: Варчич Терентий Иванович

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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