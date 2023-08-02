Калафат (Делиева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Делиева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь м/к 1886г. / зап.№ 9 /, ГАДО , Ф - 426-1-5 / лист № 25 /.
Рождение ребёнка
22.06.1887

Сын: Калафат Афанасий Лукьянович

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Рождение ребёнка
09.07.1888

Дочь: Васса Лукьяновна

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Калафат Симеон Лукьянович

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 48 /
Рождение ребёнка
27.11.1891

Дочь: Варвара Лукьяновна

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 113 /
Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Калафат Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1893г. /запись № 82 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 217 /
Рождение ребёнка
13.08.1895

Дочь: Акилина Лукьянова

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 47 /
Рождение ребёнка
16.01.1898

Дочь: Анастасия Лукьяновна

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1898г. /запись № 7 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 56 /
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: Стефанида Лукьяновна

Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 36 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 184 /
Смерть
Неизвестно
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