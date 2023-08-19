(Калафат) Варвара Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения27.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891
Отец: Калафат Лукьян Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 113 /
Бракосочетание
07.07.1908
Муж: Фаты Федор Саввин
Николаевская церковь м/к 1908г. / зап.№ 23 /,Ф-426-1-11 / лист № 110 /
Смерть
Неизвестно