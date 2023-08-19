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(Калафат) Варвара Лукьяновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
27.11.1891

Отец: Калафат Лукьян Федорович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 113 /
Бракосочетание
07.07.1908

Муж: Фаты Федор Саввин

Николаевская церковь м/к 1908г. / зап.№ 23 /,Ф-426-1-11 / лист № 110 /
Смерть
Неизвестно
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