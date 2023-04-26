Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Марианна Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1906
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1907
Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно