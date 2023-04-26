Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Марианна Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович

Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Осипов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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