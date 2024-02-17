Дягтерёва Любовь Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Туроверов Константин Степанович
Мать: Туроверова ??
Рождение ребёнка
25.10.1927
Сын: Дягтерёв Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Дягтерёв Владимир Андрианович
Рождение ребёнка
20.06.1934
Сын: Дягтерёв Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Дягтерёв Владимир Андрианович
Смерть
1954