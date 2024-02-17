Дягтерёва Любовь Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягтерёва Любовь Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Туроверов Константин Степанович

Мать: Туроверова ??

Рождение ребёнка
25.10.1927

Сын: Дягтерёв Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Дягтерёв Владимир Андрианович

Рождение ребёнка
20.06.1934

Сын: Дягтерёв Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Дягтерёв Владимир Андрианович

Смерть
1954
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