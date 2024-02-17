Туроверов Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1876
Дата смерти?.03.1941
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876
Отец: Туроверов Степан Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1901
Дочь: Туроверова Гали Константиновна
Мать ребёнка: Туроверова ??
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Дягтерёва Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Туроверова ??
Рождение ребёнка
1907
Сын: Туроверов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Туроверова ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туроверов Константин Константинович
Мать ребёнка: Туроверова ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туроверов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Туроверова ??
Смерть
?.03.1941