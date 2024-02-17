Туроверов Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуроверов Константин Степанович

Туроверов Константин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1876

Дата смерти

?.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876

Отец: Туроверов Степан Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1901

Дочь: Туроверова Гали Константиновна

Мать ребёнка: Туроверова ??

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Дягтерёва Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Туроверова ??

Рождение ребёнка
1907

Сын: Туроверов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Туроверова ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туроверов Константин Константинович

Мать ребёнка: Туроверова ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туроверов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Туроверова ??

Смерть
?.03.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close