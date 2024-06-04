Рузанова (Рыбакова) Авдотья Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти11.05.1823
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Рыбаков Сергей Михайлов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1814
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Кудряшов Василий Кириллов
Отец ребёнка: Кудряшов (Рузанов) Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
13.03.1823
Сын: Кудряшов (Рузанов) Никита Кириллов
Отец ребёнка: Кудряшов (Рузанов) Кирилл Михайлов
Смерть
11.05.1823
Причина смерти: от горячки