Рузанова (Рыбакова) Авдотья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанова (Рыбакова) Авдотья Сергеева

Место рождения

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

11.05.1823

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Рыбаков Сергей Михайлов

Мать: не указана

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1814

Муж: Кудряшов (Рузанов) Кирилл Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кудряшов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Кудряшов (Рузанов) Кирилл Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1823

Сын: Кудряшов (Рузанов) Никита Кириллов

Отец ребёнка: Кудряшов (Рузанов) Кирилл Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.05.1823
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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