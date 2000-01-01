Седенцова Марья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седенцова Марья Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Сведенцов Акифей Осипов

Отец ребёнка: Сведенцов Осип Ермолаев

Рождение ребёнка
1702

Сын: Сведенцов Филип Осипов

Отец ребёнка: Сведенцов Осип Ермолаев

Рождение ребёнка
1717

Сын: Сведенцов Иван Осипов

Отец ребёнка: Сведенцов Осип Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Осип Ермолаев

Смерть
После 1710
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