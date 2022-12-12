Сведенцов Осип Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смерти1726
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Сведенцов Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Седенцова Марья Моисеева
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Седенцова Марья Моисеева
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Седенцова Марья Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седенцова Марья Моисеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726