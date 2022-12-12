Сведенцов Осип Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сведенцов Осип Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Сведенцов Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Сведенцов Акифей Осипов

Мать ребёнка: Седенцова Марья Моисеева

Рождение ребёнка
1702

Сын: Сведенцов Филип Осипов

Мать ребёнка: Седенцова Марья Моисеева

Рождение ребёнка
1717

Сын: Сведенцов Иван Осипов

Мать ребёнка: Седенцова Марья Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седенцова Марья Моисеева

Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1726
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
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