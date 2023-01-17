Пономарев Ефим Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Ефим Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Пономарев Кондратий Иванович

Мать: Пономарева Марина Ивановна

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Пономарева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Юлиана Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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