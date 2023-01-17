Пономарев Ефим Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Пономарева Мария Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно