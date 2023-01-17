Пономарев Кондратий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Пономарев Иуда Кондратьевич
Мать ребёнка: Пономарева Марина Ивановна
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Пономарев Ефим Кондратьевич
Мать ребёнка: Пономарева Марина Ивановна
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пономарев Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Пономарева Марина Ивановна
Ольховатка, Харківська область
Взят в рекруты в 1787 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно