Пономарев Кондратий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Кондратий Иванович

Пономарев Кондратий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Пономарев Иуда Кондратьевич

Мать ребёнка: Пономарева Марина Ивановна

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Пономарев Ефим Кондратьевич

Мать ребёнка: Пономарева Марина Ивановна

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пономарев Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Пономарева Марина Ивановна

Ольховатка, Харківська область
Взят в рекруты в 1787 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close