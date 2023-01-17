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Пономарева Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

1786 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Пономарев Иуда Кондратьевич

Отец ребёнка: Пономарев Кондратий Иванович

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Пономарев Ефим Кондратьевич

Отец ребёнка: Пономарев Кондратий Иванович

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пономарев Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Пономарев Кондратий Иванович

Ольховатка, Харківська область
Взят в рекруты в 1787 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Кондратий Иванович

Смерть
1786 ст.
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