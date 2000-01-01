Попова Марья Спиридоновна
Место рожденияд. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.
Отец: Попов Спиридон Нестерович
Мать: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно