Попов Спиридон Нестерович
Место рожденияд. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: Попов Нестор -
Мать: не указана
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Попова Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Дочь: Попова Марья Спиридоновна
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Сын: Попов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Сын: Попов Леонтий Спиридонович
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Попова Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Попов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Попов Самуил Спиридонович
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Дочь: Попова Агрипина Спиридоновна
Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно