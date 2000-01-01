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Попов Спиридон Нестерович

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Место рождения

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: Попов Нестор -

Мать: не указана

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Попов Макар Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Попов Потап Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Попова Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Дочь: Попова Марья Спиридоновна

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Попов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Попов Антон Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Попов Леонтий Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Попова Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Попов Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Попов Самуил Спиридонович

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Попова Агрипина Спиридоновна

Мать ребёнка: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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