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Шихова Дарья Антоновна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.

Отец: Шихов Антон -

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Попов Макар Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Попов Потап Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Попова Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Дочь: Попова Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Попов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Попов Антон Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Попов Леонтий Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Попова Параскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Попов Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Попов Самуил Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Попова Агрипина Спиридоновна

Отец ребёнка: Попов Спиридон Нестерович

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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